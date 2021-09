Pinamonti: «Scelta condivisa anche con l’Inter per venire ad Empoli»

Andrea Pinamonti, presentato in conferenza stampa dall’Empoli, ha parlato del suo trasferimento in Toscana. Per l’attaccante, l’accordo con l’Inter è stato trovato con serenità

ACCORDO − Queste le parole di Pinamonti: «È stata una trattativa lunga perché il mercato è stato anche molto bloccato. L’Inter doveva trovare delle soluzioni e con tutta la serenità abbiamo trovato l’accordo insieme con le due società».

OBIETTIVI − Pinamonti, oltre ai traguardi di squadra, vuole raggiungere anche quelli personali: «Personalmente, voglio migliorare il mio score in Serie A di cinque gol tra Genoa e Frosinone e tutto ciò che viene dopo e ben accetto».

CRESCITA − Infine, l’attaccante ha risposto alla sua domanda sul percorso all’Inter: «Sono migliorato tanto. Quando mi si diceva che era stato un anno perso quello dell’anno scorso. Non è vero, perché è l’anno in cui, invece, sono migliorato di più e vorrei portare in questa squadra tutto quello che ho imparato. La scelta di venire ad Empoli è stata presa insieme alla mia famiglia, alle due società, per mettere in atto tutto quello che ho imparato in questi anni e per giocare di più».

Fonte: Empoli FC.com