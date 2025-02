Pinamonti salva il Genoa! Contro il Torino è 1-1

Si chiude con un pareggio l’anticipo del sabato sera tra Torino e Genoa. Ad aprire le danze un autogol di Thorsby, nella ripresa ci pensa Andrea Pinamonti a regalare al Genoa un punto sudato.

PARI – Sì è chiuso con il risultato di 1-1 l’anticipo del sabato sera all’Olimpico tra Torino e Genoa. Nel corso di una gara abbastanza equilibrata, il Genoa di Patrick Vieira dopo l’autogol di Thorsby arrivato nel finale di primo tempo riesce a riacciuffare il pareggio grazie ad Andrea Pinamonti. Partita che si mette nei binari già dall’inizio, con i padroni di casa che ci provando spesso con Vlasic dopo appena 7’ per poi ripetersi alla mezz’ora con un sinistro defilato che viene parato dall’estremo difensore del Genoa. Al 47’, nei minuti di recupero, arriva la doccia gelida per i liguri. Morten Thorsby, nel tentativo di respingere un corner, con un colpo di testa spedisce la palla nella propria porta.

Torino-Genoa, un ex Inter regala il pari ai liguri

RIPRESA – La ripresa inizio nel segno del Torino con Vladic e Karamoh che si cercano senza però trovarsi. Al 53’ ci provano sempre i padroni di casa con Valentino Lazzaro che aggancia la sfera e dalla distanza prova a calciare in porta: Leali è posizionato bene e sventa senza problemi. Al 68’ arriva il pareggio del Genoa grazie al gol dell’ex Inter Andrea Pinamonti. L’attaccante del Genoa, sfrutta il passaggio filtrante Messias e a tu per tu con il portiere granata lo infila sotto il sette. Esordio anche per Cesare Casadei, ex centrocampista dell’Inter arrivato negli ultimi giorni di mercato proprio al Torino in prestito dal Chelsea. Nel finale, assalto completo da ambo i lati ma alla fine dei quattro minuti di recupero è solo 1-1.