Pinamonti richiesto in Serie B, lo vuole Inzaghi (al Brescia): un nodo

Pinamonti lascia l’Inter? Secondo quanto riportato da “TuttoSport” oggi in edicola il calciatore potrebbe finire in Serie B, alla corte di Filippo Inzaghi (al Brescia).

IN SERIE B – Pinamonti potrebbe andare a giocare in Serie B dopo la stagione in ombra all’Inter. L’attaccante la prossima stagione potrebbe giocare al Brescia, alla corte di Filippo Inzaghi, fratello di Simone. L’unico nodo riguarda l’ingaggio: 2 milioni di euro, una cifra proibitiva per la Serie B. L’Inter potrebbe pagare per l’appunto metà dell’ingaggio.

Fonte: TuttoSport

