Pinamonti, retroscena prima del Sassuolo: nel mirino della Premier League

Andrea Pinamonti è uno dei giocatori ceduti dall’Inter nella sessione estiva di calciomercato. L’attaccante – lo scorso anno in prestito all’Empoli – è finito al Sassuolo. Sebbene anche un club di Premier League fosse interessato, come rivelato da Fabrizio Romano nel suo podcast Here We Go su Spotify.

RETROSCENA – Andrea Pinamonti ha avuto diverse richieste durante il mercato, anche dopo la grande stagione disputata lo scorso anno all’Empoli. Cercato da Monza, Atalanta e Salernitana, alla fine l’attaccante è stato ceduto dall’Inter al Sassuolo. Ma sarebbe potuto anche finire in Premier League. Come rivela l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano: «Il Nottingham Forrest ha provato a prendere Andrea Pinamonti, che è poi andato al Sassuolo. Stavano esplorando la possibilità prima che i nerazzurri lo cedessero. Oltre a lui hanno sondato il terreno anche Paulo Dybala».

Fonte: Fabrizio Romano – Podcast Here We Go (Spotify)