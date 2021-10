Pinamonti protagonista di Salernitana-Empoli: doppietta decisiva

Andrea Pinamonti è stato il grande protagonista della sfida tra Salernitana ed Empoli, con due reti segnate di cui un ‘cucchiaio’ su rigore. Il giocatore in prestito dall’Inter è rimasto fino al 92′, lasciando il posto ad Andrea La Mantia, contribuendo in modo fondamentale alla vittoria dei toscani.

PROTAGONISTA – Grande prestazione di Andrea Pinamonti che – dopo tre partite dall’ultimo gol (contro il Bologna) – si sblocca e lascia la sua impronta sulla sfida tra Salernitana ed Empoli. Suoi sono infatti i gol che aprono e chiudono le quattro reti segnate dai toscani. La prima subito al 2′, quando raccoglie un assist di Bandinelli per sbloccare il risultato. La seconda, invece, arriva nel finale di primo tempo: su calcio di rigore il giocatore di proprietà Inter scavalca Belec con un cucchiaio che vale la quarta rete dell’Empoli. Una grande prestazione per il numero 99 in prestito in Toscana, uscito poi nel recupero del secondo tempo.