Pinamonti, primo sigillo in questa Serie A! Gol in Empoli-Bologna

Andrea Pinamonti trova il primo sigillo in questa Serie A. In Empoli-Bologna di oggi, infatti, l’attaccante di proprietà Inter è andato in gol trovando così il 2-1.

PRIMO GOL – Arriva la prima rete di Andrea Pinamonti con la maglia dell’Empoli. Nella sfida di oggi contro il Bologna (attualmente in corso), l’attaccante di proprietà Inter ha trovato il gol del momentaneo 2-1. Un bel destro su assist del compagno di reparto Federico Di Francesco, che non lascia speranze al portiere avversario Lukasz Skorupski