Pinamonti, primo gol col Sassuolo (su omaggio)! Ma con lo Spezia pari

Il Sassuolo fa 2-2 contro lo Spezia, grazie al primo gol di Pinamonti. Anche se, in realtà, i neroverdi devono dire grazie al portiere avversario Dragowski.

LA PRIMA VOLTA – Andrea Pinamonti festeggia il primo gol con la maglia del Sassuolo ma non la vittoria. I neroverdi passano sul campo dello Spezia al 27′, cross di Georgios Kyriakopoulos e colpo di testa a centro area di Davide Frattesi. Dura tre minuti la gioia ospite, perché su cross di Arkadiusz Reca la difesa ospite respinge al limite dove Simone Bastoni apre il sinistro e pareggia. Nel recupero del primo tempo corner da destra, gomitata di Gian Marco Ferrari a Petko Hristov e intervento del VAR a dare rigore. M’Bala Nzola calcia quando si è al 49′, supera Andrea Consigli e manda le due squadre al riposo sul 2-1. Lo Spezia però si fa male da solo al 50′, quando su pallone leggibilissimo la difesa si addormenta e Bartlomiej Dragowski manca l’intervento, favorendo il facile tap-in di Pinamonti a porta vuota per il 2-2. L’attaccante ex Inter può così festeggiare il primo centro stagionale. A dieci minuti dal 90′ Spezia in dieci: espulso Albin Ekdal, peraltro subentrato nella ripresa, per doppio giallo. Al 92′ si riscatta Dragowski, con una gran parata su deviazione ravvicinata di Grégoire Defrel.