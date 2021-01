Pinamonti nemmeno in panchina in Sampdoria-Inter: le ultime di mercato

Condividi questo articolo

Andrea Pinamonti

Pinamonti in questa stagione non è stato mai utilizzato da Antonio Conte, men che meno nel ruolo di vice Romelu Lukaku, ieri assente per la terza volta in stagione. Il calciatore presto potrebbe salutare l’Inter per trasferirsi altrove.

IN USCITA – Pinamonti, tornato all’Inter in estate per ricoprire il ruolo di vice-Lukaku, in questa stagione ha totalizzato solamente due presenze, senza mai di fatto sostituire (da titolare) il centravanti belga. In questa stagione difatti non è la prima volta che l’Inter è costretta a fare a meno di Lukaku, così come successo ieri in Sampdoria-Inter, con l’ex Manchester United costretto a sedersi in panchina per evitare ulteriori problemi fisici presentati già contro il Crotone. Conte difatti aveva già fatto a meno di Lukaku contro Parma, Atalanta e Sassuolo (due pareggi e una vittoria). In nessuna di queste Pinamonti ha avuto l’opportunità di giocare titolare, pur avendo caratteristiche simili a Lukaku. Il tecnico più volte ha fatto capire di preferire Alexis Sanchez, più simile a Lautaro Martinez per caratteristiche, senza mai tenere in considerazione l’ex Genoa. In questa sessione di mercato il calciatore probabilmente saluterà la società nerazzurra per trasferirsi altrove, tanti i club interessati: dal Crotone al Benevento, ma anche lo stesso Parma che con il ritorno di D’Aversa programmerà gli acquisti e le cessioni da effettuare a gennaio.