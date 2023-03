Pinamonti: «Inter? Non so se sarei servito. Ho fatto questa scelta»

Andrea Pinamonti, attaccante del Sassuolo, ha parlato anche dell’Inter che lo ha ceduto nell’agosto 2022 al club neroverde in prestito con obbligo di riscatto.

INTER – Queste le parole di Andrea Pinamonti, attaccante del Sassuolo, a SportItalia sul club nerazzurro che lo ha ceduto alla società neroverde nell’agosto 2022 in prestito con obbligo di riscatto. «Inter? Non so se sarei servito, andrebbe chiesto a loro – si legge su SportItalia.com –. Io ora sono qui ho fatto questa scelta a inizio anno e sono felice. Non possiamo sapere cosa sarebbe successo. Seguo l’Inter con molto piacere perché ho molti amici lì e sarà sempre così».