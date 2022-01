Pinamonti: «All’Inter non ci si accontentava mai. Scudetto? Un sogno!»

Andrea Pinamonti, in prestito all’Empoli dall’Inter, ha parlato della sua esperienza in nerazzurro con la vittoria dello Scudetto lo scorso anno. Il centravanti ha allargato la conversazione anche su allenatori e idoli in campo

SOGNO − Pinamonti parla della sua esperienza in nerazzurro: «Sicuramente sì. Lì entri in un’altra ottica. Capitava una partita che vincevamo 1-0 all’intervallo ma il mister e i compagni non erano comunque contenti, perché bisognava fare di più. Era uno spogliatoio dove si cercava sempre di migliorare, questo soprattutto grazie a mister Conte, e non ci si accontentava mai. Nonostante non sia stato tra i protagonisti in campo, ho imparato davvero tanto e ho coronato un sogno che avevo fin da piccolo: vincere lo Scudetto con l’Inter».

MAESTRI − Un commento sugli allenatori che Pinamonti ha incontrato: «Ne ho avuti talmente tanti, nonostante abbia 22 anni, che ho cercato di prendere qualcosa da tutti. Ho girato questa cosa a mio vantaggio. Partendo da Pioli, che mi ha fatto esordire tra i professionisti; arrivando a Conte, che mi ha dato tanto; passando per Nicola, che a Genova mi ha aiutato grazie alla sua personalità e al suo carisma; fino ad Andreazzoli, che avevo avuto al Genoa per poco tempo ma è stato un piacere poter ritrovare qui per lavorare di nuovo con lui».

PREZZO − Pinamonti non si preoccupa di questo argomento: «Se devo dirti la verità, no. Questo perché il prezzo del cartellino dipende dalle società e io non devo assolutamente guardare a quello ma pensare solo al campo. Questo tipo di pressione non l’ho subito minimamente».

IDOLO − Poi sul suo giocatore preferito, non ha dubbi Pinamonti: «Il mio idolo è sempre stato Ibrahimovic. Ancora adesso mi capita di guardare i suoi video di qualche anno fa. Senza nulla togliere a quello che fa ora, prima giocava in maniera diversa e metteva le sue qualità in maniera differente a disposizione della squadra. Con il passare degli anni ha cambiato molto, anche per l’età; ma lui è stato un punto di riferimento importante».

FUTURO − Infine, ha parlato delle sue aspirazioni: «Mi vedo più maturo di come sono adesso e con tanta esperienza in più. Mi auguro di arrivare su palcoscenici importanti e di essere protagonista, non una comparsa».

Fonte: Fanpage − Vito Lamorte