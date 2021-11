Pinamonti: «All’Inter ho giocato poco, ora sono maturato! Ho due obiettivi»

Pinamonti, giovane attaccante in prestito dall’Inter all’Empoli, ha parlato del suo avvio di stagione e dei motivi che l’hanno spinto a scegliere il club toscano (vedi articolo). Il classe ’99 ha rilasciato queste dichiarazioni a Tuttomercatoweb.com.

RETI – Andrea Pinamonti ha commentato il suo avvio di stagione con la maglia dell’Empoli: «Sono molto soddisfatto per il momento, stiamo rispettando le aspettative che ci eravamo prefissati. Siamo una neopromossa, eravamo forse visti come quella che poteva far fatica. Le difficoltà ci sono ma giorno dopo giorno lavoriamo per arrivare in campo e dimostrare quel che sappiamo fare. Personalmente sono soddisfatto del mio avvio: sono a quattro gol, il mio record è cinque, spero di continuare così».

FIDUCIA – Pinamonti ha poi spiegato la scelta di trasferirsi all’Empoli in prestito dall’Inter e ha parlato del suo possibile futuro con l’Italia: «Ero il primo a volermi mettere in gioco. All’Inter ho giocato poco, lo sapevo ma non è mai facile giocare una stagione da riserva. Anche qui c’ho messo delle settimane a riprendere il ritmo partita, poi acquisito quello le cose non possono che migliorare. Prendi fiducia. E per la Nazionale, mi aspettavo la domanda: l’Italia sta attraversando un periodo di difficoltà, ma fa parte del gioco. Tre mesi fa era la più forte del mondo, ora si passa alle critiche dopo qualche partita. Io posso solo migliorare per puntare al massimo, è una cosa che voglio. Voglio arrivare al massimo in tutti i miei obiettivi, ne fa parte anche la Nazionale. Ci proveremo».

STEP – Pinamonti ha indicato quali sono i suoi obiettivi per questa stagione oltre alla Nazionale: «A inizio anno l’obiettivo era superare i cinque gol e ci siamo quasi. Visto che non ci siamo ancora, resta quello. Però siamo a quattro, ora devo mettermi in testa assolutamente la doppia cifra: voglio migliorare, l’obiettivo è quella. Mi sento più maturo, le esperienze che si fanno ti aiutano a crescere. Ne ho fatte tante: ho lottato per non retrocedere con Frosinone e Genoa all’essere in un gruppo vincente all’Inter. Gli step mi hanno fatto maturare, devo ancora migliorare ma mi sento maturato e consapevole, sono sicuro che possa essere una bella annata per la squadra e per me».

Fonte: tuttomercatoweb.com – Marco Conterio