Pinamonti in top 10 marcatori U23 in Europa. In Serie A solo 2 con più gol

Andrea Pinamonti, attaccante di proprietà dell’Inter in prestito all’Empoli, è nella top 10 marcatori U23 nei principali campionati europei.

MARCATORI U23 – Come riportato da Transfermarkt.it su Twitter, Andrea Pinamonti, attaccante di proprietà dell’Inter in prestito all’Empoli, grazie alla doppietta al Napoli è entrato nella top 10 marcatori U23 nei principali campionati europei. Una classifica che vede in testa David Nunez del Benfica con 25 gol fatti, seguito da Dusan Vlahovic della Juventus (23), Kylian Mbappe del PSG (22) e Erling Haaland del Borussia Dortmund (18). In Serie A davanti all’italiano, oltre al già citato Vlahovic, si trova solo Gianluca Scamacca del Sassuolo, a quota 13, distante dunque appena un gol.

Fonte: Twitter Transfermarkt.it