Pinamonti festeggia dopo Juventus-Empoli… E Gagliardini esulta con lui!

Dopo la clamorosa vittoria di ieri in Juventus-Empoli, Andrea Pinamonti – attaccante dell’Inter in prestito alla squadra toscana – ha festeggiato attraverso i suoi canali social ufficiali. E subito è arrivato il commento di Roberto Gagliardini.

VITTORIA STORICA – Juventus-Empoli 0-1, per i toscani la prima vittoria nella storia in trasferta contro i bianconeri. Andrea Pinamonti, attaccante in prestito dall’Inter, ha festeggiato con un post nel suo profilo Instagram ufficiale. “Grande vittoria” le sue parole. Un post che ha commentato anche Roberto Gagliardini, unendosi così alla gioia del compagno di squadra in nerazzurro.