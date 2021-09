Pinamonti festeggia con l’Empoli: doppietta in amichevole

Pinamonti ha giocato, nel sabato appena concluso, una partita amichevole con l’Empoli. L’attaccante dell’Inter è andato due volte in gol contro il Real Forte Querceta.

GOLEADA – L’Empoli di Aurelio Andreazzoli ha usato la sosta per le nazionali per giocare una partita amichevole. A Forte dei Marmi gli Azzurri, a una settimana dalla vittoria per 0-1 contro la Juventus, hanno battuto per 2-8 il Real Forte Querceta. Doppiette per Andrea Pinamonti, in prestito dall’Inter e a segno al 55′ e 58′, così come per Patrick Cutrone (67′ e 85′). Con loro nel tabellino anche Andrea La Mantia (al 3′ su rigore), Emmanuel Ekong (69′), Fabiano Parisi (84′) e Lorenzo Ignacchiti (84′), oltre alle due reti del Real Forte Querceta. Pinamonti ha giocato un’ora, poi lo ha rimpiazzato Leonardo Mancuso al 61′.