Pinamonti fa 6, l’Empoli tris: Udinese rimontata e ribaltata nella ripresa, 3-1!

Pinamonti ha trovato la sua dimensione a Empoli, con cui continua ad andare in rete regolarmente. Il numero 99 in prestito dall’Inter timbra anche nella rimonta ai danni dell’Udinese

PINAMONTI SIX – A Empoli va in scena una bella rimonta. Il gol di Gerard Deulofeu al 22′ illude l’Udinese, travolta nella ripresa. In rete Petar Stojanovic al 50′, Nedim Bajrami al 59′ e Andrea Pinamonti, che al 78′ fissa il risultato sul 3-1 finale. Per l’attaccante scuola Inter, attualmente in prestito in Toscana, si tratta del sesto gol stagionale in campionato. L’Empoli di Aurelio Andreazzoli sale a quota 23 punti, al decimo posto insieme all’Hellas Verona. L’Udinese di Luca Gotti rimane al quattordicesimo posto con 16 punti. Tra poco in campo Cagliari-Torino (ore 20:45), a chiusura della 16ª giornata di Serie A (vedi classifica).