Pinamonti, l’Europeo Under 21 per trovare riscatto. Poi ancora Inter?

La fase finale dell’Europeo Under 21 rappresenta un’occasione ghiotta per Andrea Pinamonti, reduce da una stagione poco soddisfacente con la maglia dell’Inter. Il CT Nicolato punta su di lui (che non è l’unico nerazzurro)

AI MARGINI – Non è stato un campionato facile per Andrea Pinamonti (vedi articolo). Il classe ’99 dell’Inter ha messo insieme poco meno di 200 minuti totali, spalmati lungo otto partite, e un solo gol. Complice l’eliminazione da Champions League e Coppa Italia, Antonio Conte ha preferito ruotare i suoi fedelissimi in attacco, dando pochissimo spazio a Pinamonti.

FUTURO PROSSIMO – Nella sessione invernale di calciomercato, l’ex Genoa e Frosinone era stato vicinissimo al trasferimento al Benevento (ma ci aveva provato anche il Bologna). Ora il campionato è finito in archivio, e Pinamonti vuole chiudere la stagione calcistica cercando riscatto con la nazionale Under-21 del CT Paolo Nicolato. Gli azzurri sfideranno il Portogallo a Lubiana domani sera, ore 21, nei quarti di finale dell’Europeo di categoria. Dal 6 giugno in poi, Pinamonti avrà tempo per pensare al suo futuro. Magari con un nuovo trofeo in bacheca, dopo lo scudetto.