Pinamonti: «Empoli? Lo rifarei! Può essere trampolino per altri traguardi»

Pinamonti è intervenuto in collegamento con Sportitalia Mercato. L’attaccante, in prestito dall’Inter all’Empoli, ha parlato della sua stagione e di cosa si aspetta per il resto della sua carriera.

PRESTITO FORMATIVO – Andrea Pinamonti è contento per il prestito all’Empoli: «Penso che sia stata la miglior scelta che ho fatto negli ultimi anni. Mi sto trovando veramente bene, è una società dove si può lavorare al massimo delle potenzialità. Non tanto per me personalmente, ma per tutta la società. Obiettivo oltre Empoli? Sicuramente per me può essere un trampolino, poi per il resto può essere una frase fatta ma cerco di finire questa stagione al meglio possibile. Poi l’anno prossimo posso puntare a traguardi più importanti, ma penso a finire questa stagione nel migliore dei modi».

LA SCELTA – Pinamonti parla di come ha scelto di andare a Empoli: «L’obiettivo per me rimane la doppia cifra. So che adesso ci sono vicino, ma finché non si raggiunge l’obiettivo non si può cambiarlo. Poi punterò al prossimo, può essere quindici ma non lo so. Perché Empoli? Ci ho pensato un po’, c’erano altre soluzioni ma alla fine è stata la scelta migliore. Sia il mister sia il direttore sia il presidente Fabrizio Corsi mi hanno cercato fortemente, quando senti tutta questa fiducia è la scelta giusta e se dovessi tornare indietro la rifarei».

IL GIUDIZIO DALL’ESTERNO – Pinamonti valuta la classifica di Serie A (vedi articolo): «Devo dire che quest’anno penso che sia uno dei campionati più equilibrati, c’è una grande lotta sia davanti sia dietro. Per quelle davanti magari sarò un po’ di parte ma l’Inter credo sia quella più attrezzata per vincere. Però Milan e Napoli stanno facendo un grande campionato e faranno di tutto per rendere la vita difficile all’Inter».

CLASSIFICA BUONA – Pinamonti si esprime su quanto fatto all’Empoli: «Penso che per ora siano arrivati ottimi risultati. Penso che una delle componenti sia stata riuscire a fare punti nelle prime giornate e uscire dalla zona retrocessione il prima possibile. Nella zona bassa, l’ho vissuto con Frosinone e Genoa, aumenta la pressione e alcune partite non riesci a portarle a casa. Se sei fuori sei più libero mentalmente e alcune partite le giochi in maniera diversa. Il problema è che non siamo ancora salvi e dobbiamo fare ancora i punti per raggiungere la salvezza».

ANCORA MEGLIO – Pinamonti parla di dove può ancora crescere: «Non ho mai fatto una tripletta da professionista, ho fatto la mia prima doppietta quest’anno a Salerno. Per me può fare piacere, ma anche solo un gol che fa la differenza rende orgoglioso me e aiuta la squadra. Mattia Viti è molto giovane, sembra che giochi da un sacco di tempo in Serie A. Se dovessi portarmene uno con me altrove direi egoisticamente Nedim Bajrami, perché mi ha fatto più assist».

CRESCITA – In chiusura, Pinamonti parla di come si è formato: «Il Campionato Primavera penso che sia l’inizio di tante carriere luminose che possono avere i ragazzi. È il campionato che si avvicina di più alla prima squadra, poi io ho avuto la fortuna di farlo all’Inter con un allenatore come Stefano Vecchi che aveva una mentalità da prima squadra. Non a caso tanti giocatori allenati da lui sono riusciti ad arrivare in prima squadra. È bello quando non vieni considerato e riesci a far ricredere tante persone. Chi è più forte fra me e Gianluca Scamacca? Sono cose che dovete dire voi, io con lui ho un ottimo rapporto».