Pinamonti ne fa due, ma il Genoa perde lo stesso con l’Atalanta

Il Genoa ha perso 2-3 contro l’Atalanta a Marassi. A segno per due volte l’ex attaccante dell’Inter Andrea Pinamonti.

TANTI GOL – A Marassi si apre la trentasettesima e penultima giornata di campionato con in campo Genoa e Atalanta. La Lega Serie A ha infatti deciso di far giocare questa partita, in quanto priva di obiettivi, distaccata dal resto delle nove partite che si giocheranno in contemporanea domani sera. Rossoblù e Dea entrano in campo davanti ad un Marassi completamente sold-out e con una coreografia sfottò dedicata alla retrocessione in Serie C della Sampdoria. A proposito di Serie C, il Milan Futuro ha già perso la categoria scendendo in D. Match divertente tra Genoa e Atalanta, con due squadre che giocano a viso aperto. Gasperini manda in campo in attacco sia Daniel Maldini che Lazar Samardzic, insieme a Mateo Retegui. Vieira si affida a Pinamonti e Badelj. Per il croato si tratta dell’ultima partita al Luigi Ferraris con il Genoa. A fine stagione lascerà il Grifone. Il match si sblocca sul finire del primo tempo con la rete dell’ex Inter Andrea Pinamonti. Il pari della Dea non si fa attendere, tant’è che dopo due minuti di ripresa, Sulemana fa 1-1. Ma Pinamonti è in gran serata e al 58′ cala la doppietta. La Dea non si scompone più di tanto e dopo cinque minuti riesce a trovare il pareggio con Maldini. Il match termina 2-3 per il gol di Retegui. L’attaccante della Nazionale trova il gol numero 25, staccando Pippo Inzaghi come numero di gol in una singola stagione con la maglia orobica.

GENOA-ATALANTA 2-3

37′ e 58′ Pinamonti (G), 47′ Sulemana, 63′ Maldini, 88′ Retegui