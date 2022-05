Pinamonti: «Con l’Empoli ben oltre le mie aspettative! Un grazie particolare»

Pinamonti in questa stagione è stato uno dei protagonisti assoluti dell’Empoli di Aurelio Andreazzoli, capace di conquistare la salvezza con diverse giornate di anticipo. L’attaccante in prestito dall’Inter si aggiudica la ventesima edizione del premio “Leone d’Argento” assegnato dai tifosi dell’Empoli.

SODDISFAZIONE – Andrea Pinamonti esprime tutta la sua soddisfazione per il premio ricevuto e la stagione disputata: «Prima di tutto voglio ringraziare i tifosi per questo premio, è una cosa che mi rende davvero felice. È stata una stagione veramente bellissima per me e per la squadra, ora posso dire di essere davvero soddisfatto. A inizio stagione c’erano i presupposti per fare bene, ma nemmeno io mi aspettavo che andasse così bene. Abbiamo salvato l’Empoli con diverse giornate di anticipo. Da quando sono arrivato l’obiettivo era quello di superare i cinque gol stagionali e sono arrivato a tredici. Il fatto di giocare con continuità aiuta a crescere sotto tutti i punti di vista, considerando anche la fiducia dell’allenatore. Con mister Andreazzoli sapevo come voleva giocare e quello che chiedeva, questo mi aiutato».

Fonte: empolifc.com