Pinamonti: «Come sto? Vi dico cosa è successo! Vittoria aiuta per l’umore»

Pinamonti ha parlato al termine di Sassuolo-Salernitana, sfida valevole per l’ottava giornata di Serie A nella quale i neroverdi hanno annichilito la squadra di Nicola (vedi report). L’ex attaccante dell’Inter, uscito anzitempo dal campo (vedi articolo), svela a DAZN qual è stato il problema

PROBLEMA RISOLVIBILE – Andrea Pinamonti ha messo a segno il secondo dei cinque gol con i quale il Sassuolo ha steso la Salernitana al Mapei Stadium. L’attaccante, uscito anzitempo dal campo, spiega qual è stato il problema: «Adesso sto meglio, ho avuto un attacco non so se per via di un virus intestinale. Ho trascorso davvero momenti brutti in campo, però adesso va meglio e questa vittoria aiuta per l’umore e per affrontare tutto al meglio. Il rigore? È stato il più difficile della mia carriera perché stavo male già da dieci minuti e avevo anche la vista annebbiata, poi davanti alla loro curva che cantava è stato ancora più difficile», dunque nessuna preoccupazione in vista dell’Inter.