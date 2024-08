Pinamonti carico per Genoa-Inter: «Pronto a combattere per i tuoi colori!»

Andrea Pinamonti è stato ufficializzato come nuovo giocatore del Genoa nel pomeriggio di oggi, 16 agosto: l’attaccante italiano ha già fatto intendere di essere pronto per le prossime sfide del Grifone, di cui la prima sarà contro l’Inter.

LA SCELTA – Andrea Pinamonti, ex giocatore dell’Inter, è l’attaccante scelto dal Genoa per sopperire all’assenza di Mateo Retegui, ceduto in estate per 22 milioni di euro più 3 di bonus all’Atalanta. Il calciatore italiano potrà esserci già in occasione del primo incontro di Serie A contro l’Inter, squadra in cui è cresciuto a partire dalle giovanili ma nella quale non è mai riuscito ad affermarsi una volta giunto alla categoria superiore.

Pinamonti entusiasta del passaggio al Genoa: l’ex Inter è intenzionato a fare benissimo!

IL COMMENTO – Pinamonti ha commentato sul suo profilo Instagram il suo stato d’animo riguardo il passaggio al Genoa: «Molto emozionato di tornare a far parte di questo club storico! Pronto a combattere per i tuoi colori». La sensazione è che il classe 1999 possa disputare il match contro l’Inter, anche se avrà un solo allenamento con il Grifone nelle gambe. La suggestione dell’esordio, nella sua seconda esperienza in rossoblù, contro la squadra a cui è stato legato sin dall’età giovanile darà ancora più significato alla sua presenza nel match.