Pinamonti, anche il Parma interessato? Liverani: “Completeremo l’attacco”

Condividi questo articolo

Fabio Liverani Parma

Fabio Liverani, tecnico del Parma, ha parlato anche degli obiettivi di calciomercato del suo Parma, nel corso della conferenza stampa di vigilia del match contro il Torino, in programma domani alle ore 15. Nei giorni scorsi, si è parlato anche di Andrea Pinamonti per completare il reparto offensivo

CONTESO – Andrea Pinamonti è ufficialmente sul mercato e l’Inter sta sondando le pretendenti prima di decidere dove mandare il classe ’99. Sono diverse le squadre interessate. Tra queste, potrebbe esserci anche il Parma, che cerca nuovi volti in quella zona di campo: «Regista? Non abbiamo trovato la quadra ma in rosa abbiamo i giocatori che possono fare il play a buon livello – ha detto il tecnico Fabio Liverani, in conferenza stampa – . Non cerchiamo quel ruolo sul mercato. Completeremo il reparto offensivo e per il resto la squadra è forte e completa. Dobbiamo trovare quel giocatore per continuità, perché è fondamentale in un certo tipo di calcio. In rosa abbiamo quei calciatori che possono fare il play: qualcuno dobbiamo aspettarlo, qualcuno supportarlo, qualcuno renderlo più partecipe».