Pimenta: «Inter fa mercato alla grande! All’estero la temono, il motivo»

Rafaela Pimenta, nota agente, nel corso di un evento sul calciomercato tenutosi a Roma ha espresso la sua opinione a proposito dell’Inter e dell’atteggiamento della società nerazzurra sul mercato

FORTE – La procuratrice sportiva Rafaela Pimenta, agente di diversi giocatori come Ibrahimovic, Balotelli e Pogba, ha parlato nel corso della prima edizione del calciomercato tenutasi a Roma. «Mercato delle italiane? Secondo me il Sassuolo sta facendo benissimo, perché sta lavorando per i giovani. Anche l’Inter fa il mercato alla grande: tutti all’estero hanno paura di loro, perché sanno che i nerazzurri non fanno svendite. Fanno un prezzo e rimangono fermi fino alla fine».

Fonte: Sportmediaset.it