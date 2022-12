Pillon: «San Siro? Dibattito pubblico necessario, per Inter e Milan non facile»

Tiene ancora banco la questione relativa al nuovo stadio di Inter e Milan. Sulla questione è tornato a parlare il coordinatore del dibattito pubblico Andrea Pillon, in un’intervista rilasciata a Tuttosport, dopo le discussioni su San Siro.



SITUAZIONE NON FACILE − La questione relativa al nuovo stadio di Inter e Milan continua ad animare le discussioni. Nelle prossime settimane è attesa la risposta del comune di Milano sul dibattito pubblico conclusosi di recente. Le due società, una volta preso atto delle conclusioni e delle possibili modifiche che la giunta proporrà, decideranno se proseguire o meno sul progetto presentato nell’area di San Siro. Sulla questione è tornato a parlare, in un’intervista rilasciata a Tuttosport, il coordinatore del dibattito pubblico Andrea Pillon. Il torinese ha prima risposto alla domanda sull’impressione che i due club gli hanno dato nell’approcciarsi a questa procedura. Le sue parole: «Non è stato facile nemmeno per Inter e Milan affrontare questo carico emotivo che esulava dalle questioni specifiche di un importante intervento di riqualificazione urbana. Ma la volontà di restare nell’area di San Siro dimostra che vogliono preservare la storia pur dotandosi di uno stadio moderno».

STRUMENTO NECESSARIO − Pillon ha poi parlato degli scenari che potranno accadere una volta che il comune avrà terminato la sua disamina sul dibattito pubblico. La sua opinione: «Di questo stanno discutendo Comune e club. Quello che posso dire è che il dibattito pubblico non fa perdere tempo, ma ne fa guadagnare perché permette di far emergere gli aspetti perfezionabili quando si è ancora in tempo per intervenire. Altrimenti alcune questioni, come la distanza delle case da nuovo stadio, non sarebbero state approfondite».

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi