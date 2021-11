PIF-Inter? Marotta chiaro su Zhang. Ma il fondo vuole la Serie A – SI

Il fondo sovrano saudita PIF ha smentito, nella scorsa settimana, di essere ancora interessato all’Inter e di voler entrare nel calcio italiano. Su quest’ultimo punto Pedullà, ribadendo la Fiorentina come club di Serie A osservato (vedi articolo), puntualizza: ecco le sue parole da Sportitalia Mercato.

IL RILANCIO? – Sul fondo PIF, accostato più volte all’Inter quest’anno, Alfredo Pedullà ha delle certezze: «Ho trascorso tutta la giornata al telefono su questa storia qui. Giuseppe Marotta ha spento con convinzione, le ultime volte che ha parlato in pubblico. Se un Amministratore Delegato ha detto che gli Zhang resta al 100% se non fosse vero non ne parlerebbe. Se in questo momento la realtà dice che Zhang resta al 100% è vero, in attesa di altre situazioni. Su PIF ieri ho detto che ci sono stati dei contatti con Milan e Inter, ma non sono andati avanti».

L’ALTRA OPZIONE – Pedullà parla di un altro club di Serie A che il fondo PIF vorrebbe acquisire: «Ho aggiunto, e dovuto spiegare, che c’è una manifestazione di interesse nei confronti della Fiorentina. Mi sono fermato lì: Rocco Commisso adesso è in America, tornerà a Firenze tra fine novembre e inizio dicembre per fermarsi tre settimane. Siccome lui ha investito parecchio non è che lui alla presentazione può aprire, magari si tiene la Fiorentina. Io confermo che vogliono fare un altro club in Europa e possibilmente in Serie A, pur non stimando del tutto la competitività e l’appeal della Serie A. Vedremo se questa manifestazione di interesse si evolverà in un incontro».