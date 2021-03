Pif-Inter, i 3 motivi per cui potrebbe voler acquistare il club nerazzurro

3 elementi potrebbero spingere Pif, Public Investment Fund, fondo d’investimento sovrano saudita, a effettuare l’acquisto dell’Inter

MOTIVI – Secondo quanto riportato da “CalcioeFinanza.it”, Pif, Public Investment Fund, fondo d’investimento sovrano saudita, avrebbe in mente 3 elementi caratterizzanti su un’eventuale acquisto dell’Inter. Si tratterebbe di una “massima disponibilità di denaro, un progetto in espansione e l’ambizione di riqualificare il nome dell’Arabia Saudita“. Il progetto del principe ereditario del Regno, Mohammad bin Salman, sarebbe riassunto nella Saudi Vision 2030.

OBIETTIVO – L’obiettivo sarebbe la diversificazione degli investimenti, non solo dunque legata all’esportazione del petrolio. Pif avrebbe un programma per il periodo 2021-2025, in cui sono compresi 13 settori strategici, tra cui Entertainment, Leisure and Sports. Il Regno intenderebbe “solidificare il settore dell’economia sportiva e il suo ruolo sociale“, tra cui investimenti che anche nell’economia dello sport. Un eventuale investimento nell’Inter rappresenterebbe “un’occasione unica, funzionale agli obiettivi e agli interessi del principe e del Regno“, anche per recuperare terreno in questo campo su Doha, Dubai e Abu Dhabi.

SITUAZIONE – Da considerare però la situazione a livello internazionale, dove secondo un rapporto delle Nazioni Unite ci sono “prove schiaccianti” sul fatto che il principe sia il mandante dell’omicidio del giornalista dissidente Jamal Khashoggi. Tuttavia gli obiettivi di Mohammad Bin Salman sarebbero chiari e per l’Inter avrebbe la “disponibilità di uno dei fondi sovrani più ricchi del mondo, con AUM (Asset under management, leggasi valore di mercato dei fondi gestiti) pari a 347 miliardi di dollari“.

