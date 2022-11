Pieri sul 2-1 dell’Inter: «Quello fischiato su Lautaro Martinez non è mai fallo perché…»

Pieri valuta l’intervento arbitrale sulla punizione procurata da Lautaro Martinez al limite dell’area. Al termine di Inter-Bologna, l’ex arbitro esprime la propria opinione in merito nella trasmissione “Speciale 90° Minuto”.

CONTESTAZIONI – Tiziano Pieri interviene al termine di Inter-Bologna per commentare la direzione arbitrale della gara. Nel corso della trasmissione “Speciale 90° Minuto”, l’ex arbitro dichiara: «L’Inter è passata in vantaggio con un gran gol di Federico Dimarco (vedi intervista) ma la punizione è molto contestata dalla panchina del Bologna. Jhon Lucumí interviene su Lautaro Martinez in maniera pulitissima. L’arbitro, che è vicino all’azione, ammonisce il giocatore rossoblù. Ma il difensore entra sull’anca e sul pallone quindi, nel momento in cui la giocata ottiene il risultato, non è mai fallo. Il pallone viene tolto dalla disponibilità di Lautaro, per cui la giocata ha effetto. Questo non può essere considerato un fallo. Il quarto uomo Sacchi calma un Thiago Motta imbestialito. Ma nessuno riesce a tranquillizzare Simone Inzaghi che si scatena contro Gary Medel. L’allenatore dell’Inter era molto nervoso perché secondo lui il giocatore rossoblù aveva detto troppe parole». Questa la valutazione espressa su Rai 2 da Pieri in merito alla punizione che permette all’Inter di segnare il gol del vantaggio.