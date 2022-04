Pieri: «Sozza bravissimo in Inter-Roma. Polemiche? Ieri altro esempio!»

L’ex arbitro Tiziano Pieri ha analizzato a 90esimo Minuto la prestazione dell’arbitro Sozza in Inter-Roma, dopo tutte le polemiche preventive che gli erano piovute addosso al momento della designazione.

OTTIMA PRESTAZIONE – Tiziano Pieri ha analizzato l’arbitraggio di Sozza in Inter-Roma, portando un altro esempio per sottolineare l’assurdità delle polemiche al momento della designazione: «Ieri anche Ghersini ha arbitrato lo Spezia, squadra della stessa regione per lui che è di Genova. Polemiche fuori luogo. Sozza è entrato in campo determinato, convincente e concentrato. Si è sempre fatto trovare pronto. La sua forza è stata quella di essere stato sempre in movimento».