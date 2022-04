Pieri: «Rigore Inter? Dumfries colpito due volte! Irrati ha faticato»

Pieri è tornato sulla moviola di Juventus-Inter nel corso di Calcio Totale su Rai Sport +. L’ex arbitro vede due falli su Dumfries in occasione del rigore, con una direzione di gara da parte di Irrati rivedibile.

DERBY D’ITALIA ACCESO – Tiziano Pieri valuta alcuni episodi di Juventus-Inter: «Partita durissima, ventinove falli. Ha faticato Massimiliano Irrati a tenerla in mano, otto ammoniti. Partita in salita, perché deve subito gestire una situazione difficile: lo scontro fra Lautaro Martinez e Manuel Locatelli. Lautaro Martinez alza il piede e colpisce al volto Locatelli: la sanzione giusta è quella che fa vedere Irrati, non c’è cattiveria o foga. Poi al 23′ la Juventus protesta perché Lautaro Martinez entra su Giorgio Chiellini, Irrati è lì vicino e controlla la situazione. I due giocatori rimangono a terra e si toccano entrambi lo stinco, Lautaro Martinez non entra col piede a martello e non c’è cattiveria. È uno scontro di gioco, condivido la scelta di Irrati».

IL RIGORE – Pieri trova motivazioni per il fallo su Denzel Dumfries al 43′ di Juventus-Inter: «Irrati dice con ampi cenni di proseguire. Avviene un primo pestone di Alvaro Morata, poi un colpo da dietro di Alex Sandro. Sembra leggero come tocco, abbiamo visto la coerenza degli arbitri e dei varisti che evidenziano questo pestone. È difficile da cogliere per l’arbitro, è una tipologia di fallo nata negli ultimi anni. A livello moviolistico ci può anche stare, perché se si guarda il replay l’UEFA queste tipologie le definisce come rigore. Però chi ama il calcio non può essere contento di questa scelta. La caduta di Dumfries avviene anche perché viene colpito sull’altra gamba».

LA RIPETIZIONE – Pieri spiega cos’è successo dopo il rigore parato a Hakan Calhanoglu, con l’Inter che ha dovuto ribattere: «A livello regolamentare entrano, davanti a Irrati che è lì, Matthijs de Ligt, Chiellini ed Edin Dzeko. Dall’altra parte Adrien Rabiot, che non impatta sul risultato. Para Wojciech Szczesny, perfetto sulla linea, e a quel punto si avventano quelli entrati prima. Anche Dzeko è entrato prima, il regolamento dice che in caso di contemporanea entrata sul calcio di rigore dei difendenti e degli attaccanti si ripete. Chi dice che il gol doveva essere dato perché il pallone è entrato sbaglia: il regolamento è la cassazione».

LAMENTELA – Pieri vede un altro rigore, stavolta “contro” l’Inter, ma non ha certezze: «Al 53′ la Juventus protesta in maniera pesante, perché c’è Denis Zakaria che si mette davanti ad Alessandro Bastoni e cade a cavallo della linea dell’area di rigore. Irrati fischia subito e dà calcio di punizione, ma dalle immagini sembra che il contatto è quantomeno sulla linea. Ci voleva una telecamera sulla linea dell’area di rigore, come la sedici metri».