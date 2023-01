Pieri: «Monza-Inter, due episodi con errori. VAR non può intervenire»

Monza-Inter è stata una partita che ha visto un grave, gravissimo errore ai danni proprio dei nerazzurri. Ovvero il gol non concesso a Francesco Acerbi che avrebbe assegnato l’1-3 ai nerazzurri. Di questo ha parlato l’ex arbitro Tiziano Pieri a 90esimo Minuto, sottolineando anche un errore a sfavore dei brianzoli.

EPISODIO GRAVE – Tiziano Pieri ha fatto il punto sugli errori arbitrali di Monza-Inter, specialmente ai danni dei nerazzurri: «Ci sono due episodi in questa gara. Il primo è per il Monza, un contatto tra Acerbi e Ciurria. Il replay lascia pochi dubbi, era rigore. Passando al secondo episodio, il fallo non esiste. Pablo Marí viene sgambettato involontariamente da Izzo. La pressione della mano di Gagliardini è ininfluente. Questo era un gol regolare, ma non si può parlare di gol annullato perché il fischio è arrivato prima. Il fatto è che qui il VAR non può intervenire, l’errore è dell’arbitro che fischia troppo istintivamente».