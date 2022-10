Pieri: «Dzeko? Milenkovic non subisce alcun fallo. Sbaglia l’anticipo!»

L’ex arbitro italiano Tiziano Pieri dagli studi di Rai Sport spiega le decisioni di Paolo Valeri durante la partita tra Fiorentina e Inter. L’episodio che desta l’attenzione dell’opinionista è quello che vede coinvolti Edin Dzeko e Nikola Milenkovic.

CONTATTI NORMALI − Dagli studi di Rai Sport si sono analizzate le decisioni prese da Paolo Valeri durante il match tra Fiorentina e Inter dello scorso sabato. Il 4-3 finale ha lasciato l’amaro in bocca a molti opinionisti, ma Tiziano Pieri, ex arbitro italiano, ha categorizzato in questo modo sull’episodio del gol nerazzurro tra Edin Dzeko e Nikola Milenkovic: «Un ex calciatore dovrebbe sottolineare l’errore di Milenkovic nel provare ad anticipare Dzeko. Il regolamento è uno, Valeri ha usato lo stesso giudizio e metro tutta la gara. Milenkovic non subisce alcun fallo. Nell’azione precedente c’è una spinta di Jovic su Acerbi, che richiama subito l’arbitro. Valeri in quel caso ha deciso di lasciare andare e ha fatto lo stesso nell’episodio decisivo per la vittoria dell’Inter. In Inghilterra questi non sono mai falli ed è giusto così, altrimenti ci sarebbero infinite interruzioni».