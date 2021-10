Pieri: «Intervento di D’Ambrosio non da VAR. Rosso su Ricci indiscutibile»

L’ex arbitro Tiziano Pieri, dagli studi di 90°minuto su Rai 2, ha analizzato i due episodi principali del match tra Empoli-Inter, ovvero il contatto D’Ambrosio-Bajrami e l’entrata di Ricci su Barella.

MOVIOLA − Tiziano Pieri commenta i due episodi principali di Empoli-Inter, confermando quanto detto dalla nostra moviola (vedi articolo): «Il rigore chiesto? Dal replay si vede come Danilo D’Ambrosio prima prende la gamba di Nedim Bajrami, ma non è un chiaro ed evidente errore dunque non è da VAR. Visto il contatto e ha deciso di non intervenire. Sul rosso di Samuele Ricci non c’è discussione, entrata vicino alla coscia su Nicolò Barella. Il centrocampista dell’Empoli non ha alcuna giustificazione».