Pieri: “Inter-Napoli, bene Massa sul rigore. Skriniar su Lozano…”

Condividi questo articolo

Tiziano Pieri

Tiziano Pieri, ex arbitro di Serie A, ha commentato i fatti da moviola di Inter-Napoli di ieri sera dagli studi di “90° Minuto” su Rai 2. Per lui è promosso l’arbitraggio di Massa, anche negli episodi più contestati dai partenopei.

BENE L’ARBITRO – Tiziano Pieri promuove l’arbitraggio di Davide Massa negli episodi più contestati di Inter-Napoli: «Se andiamo a rivedere il calcio di rigore la posizione di Matteo Darmian è buona, anticipa David Ospina e viene travolto. Giusto dare il calcio di rigore. Il Napoli chiede un’espulsione di Milan Skriniar che già ammonito dà una spallata a Hirving Lozano. A mio modo di vedere ha fatto bene Massa a non ammonire, non era un intervento intenzionale, è uno scontro di gioco senza cattiveria. Skriniar era stato ammonito per un intervento in ritardo sempre su Lozano, è molto vigoroso ed è un ipotetico “arancione”. In questo caso Massa ha scelto di ammonire e mi trova concorde, non c’è volontarietà, sotto l’aspetto disciplinare non ha sbagliato».