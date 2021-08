Pieri: «In Verona-Inter direzione Manganiello macchiata: rigore evidente per l’Inter!»

Pieri analizza l’unico episodio di Hellas Verona-Inter. L’ex arbitro, oggi moviolista per “Rai Sport”, ospite negli studi di “90° Minuto” su Rai 2, promuove Manganiello a eccezione del clamoroso rigore non dato all’Inter

MANCA UN RIGORE – Un solo episodio, grave ma non condizionante del risultato finale, in Hellas Verona-Inter, come analizzato da Tiziano Pieri: «La direzione di Gianluca Manganiello è stata veramente positiva. Peccato che venga macchiata da un episodio, che l’Inter recrimina. Si tratta di un calcio di rigore. C’è un pestone sul piede di Lautaro Martinez in area. Era calcio di rigore, abbastanza evidente». Pieri conferma quindi la nostra analisi post-partita (vedi moviola).