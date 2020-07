Pieri: “Genoa-Inter, 3 episodi. Massa sbaglia a dare il doppio vantaggio”

Pieri – ex arbitro, oggi moviolista di “Rai Sport” – a “90° Gol Flash” su Rai 2 commenta la prestazione di Massa in Genoa-Inter. Qualche sbavatura e un solo errore, che comunque non condiziona il risultato

QUESTIONE DI VANTAGGIO – Gli episodi analizzati nella nostra moviola (vedi articolo) vengono ripresi anche da Tiziano Pieri, che specifica l’errore fatto: «Prestazione nel complesso positiva di Davide Massa. Il Genoa reclama un rigore per fallo di mano di Roberto Gagliardini, che non è punibile nel contrasto con Andrea Pinamonti. Entrambi la toccano perché sono ravvicinati, non è sicuramente rigore. Il Genoa protesta sulla prima rete di Romelu Lukaku, ma il primo a cercare il contatto è Cristian Zapata, che allunga il braccio. Si toccano entrambi ma non c’è assolutamente fallo. A fine primo tempo Massa fischia fallo su Valon Behrami, concede il vantaggio al Genoa. Poi torna indietro per ammonire Gagliardini e dà la punizione, ma non è propriamente corretto perché dà due vantaggi al Genoa. E il secondo vantaggio si è già concretizzato con il tiro, poi se non va in porta non può essere un problema suo! Massa ha diretto bene una partita tirata fino al termine e dilagata solo nel finale, ma deve crescere in personalità». Questo il giudizio di Pieri sull’arbitro Massa, che di fatto “danneggia” solo l’Inter in un episodio specifico.