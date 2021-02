Pieri: «Fabbri bravissimo sul rigore di Inter-Lazio, fallo netto! Giallo giusto»

Tiziano Pieri

L’ex arbitro Pieri promuove a pieno voti Fabbri per la direzione di gara in Inter-Lazio. Nel corso di “Calcio Totale” su Rai Sport + ha analizzato i principali episodi da moviola, su tutti il netto rigore di Hoedt su Lautaro Martinez.

TUTTO GIUSTO – Anche Tiziano Pieri vede bene sulla moviola di Inter-Lazio: «Buona la prestazione di Michael Fabbri. Quest’anno è partito col piglio giusto, l’ha riproposto Nicola Rizzoli per un big match. Al 20′ è stato bravo a leggere la situazione del rigore: Wesley Hoedt entra in maniera scomposta. Difficile vederlo in diretta, ma con la gamba di richiamo va a colpire da dietro il calciatore dell’Inter. È stato bravissimo dal live a vederlo, perché tutti c’eravamo chiesti in diretta che rigore fosse. Invece il fallo c’è, nettissimo, e anche il cartellino giallo. Se è una giocata genuina, onesta, viene portato dal rosso al giallo in area di rigore, per evitare la tripla sanzione ovvero calcio di rigore, espulsione e successiva squalifica».

NIENTE ESAGERAZIONE – Pieri valuta anche un altro episodio: «Si lamenta un po’ la Lazio per un’ammonizione a Romelu Lukaku, per una sbracciata su Lucas Leiva. Io non vedo né cattiveria né malizia da parte di Lukaku: è una protezione del pallone. Il braccio destro va a toccare il mento, ma il pugno non è chiuso e non c’è cattiveria. L’ammonizione ci può anche stare, io non vedo cattiveria. Espulsione fuori luogo, assolutamente: non c’è eccessiva vigoria».