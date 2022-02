Pieri: «0-1 Inter-Sassuolo? Io non avrei fischiato. Fourneau esita un po’»

Dagli studi di Calcio Totale su Rai Due, Tiziano Pieri, ha fatto la moviola sul gol del vantaggio nero-verde in Inter-Sassuolo. Così l’ex arbitro sul contatto Berardi-Calhanoglu

MOVIOLA − L’analisi di Pieri sul gol del vantaggio nero-verde in Inter-Sassuolo: «Gol Raspadori? Lascia tanti dubbi il contatto Berardi-Calhanoglu. C’è questo contrasto, live sembra assolutamente regolare, l’arbitro lo giudica non falloso. C’è doppio tocco, Berardi tocca il giocatore e poi il pallone. Io non avrei fischiato, vedo live un tocco che c’è sul pallone. In area di rigore, non lo avrei mai fischiato. Il Var non doveva intervenire, è fatto non oggettivo. C’è un po’ di esitazione di Fourneau».