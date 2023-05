Piccinini: «Milan senza Leao? Hernandez sta benissimo! L’Inter…»

Piccinini su Prime Video ha analizzato Milan-Inter in campo tra poco più di due ore. Il giornalista parla della possibile assenza di Leao e del suo sostituto.

PRIMA DEL DERBY – Sandro Piccinini ha parlato così prima di Milan-Inter: «Theo Hernandez è devastante, sta benissimo e chiaramente senza Leao chiederà al francese maggiore impegno lasciando la fascia a Saelamekers per andare alla conclusione. Se sta bene può fare la differenza e in genere in queste partite si esalta. Il dna del Milan non va sottovalutato. L’Inter però secondo me sta un po’ meglio, ha ritrovato la via del gol e gli attaccanti adesso stanno meglio. Ha forse una qualità individuale superiore che spesso non riesce ad esprimere al meglio. Arriva un po’ meglio l’Inter. Dzeko sembra l’uomo di coppia, Inzaghi lo preferisce anche perché giocatore di grande maestria tattica, sa interagire bene. Anche Lukaku, per carità, però il bosniaco ha un passato importante. Sapere quello che ti aspetta è importante».