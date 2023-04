Piccinini: «Lukaku? Capisco amarezza non titolarità ma è all’Inter!»

Piccinini si concentra su Lukaku. L’attaccante belga non è sempre titolare nelle gerarchie di Inzaghi all’Inter. Il giornalista analizza meglio il momento

NON ALL’ALTEZZA − Sandro Piccinini, sul canale YouTube di Prime Video, si è espresso così su Lukaku: «Dumfries non ha continuità, ma in certe partite è devastante. La qualità, secondo me, ce l’ha ed è un problema solo di testa. Lukaku? Lecito che lui ce l’abbia un po’ con Inzaghi, ma deve prendere atto della qualità delle sue prestazioni che non è stata sempre all’altezza. Nella grande squadra, come l’Inter, non ti puoi permettere di sbagliare due tre partite. Uno perché il tuo compagno rivale ha una grande qualità, due perché il risultato conta tantissimo. Nella grande squadra non puoi pretendere di essere sempre tu il titolare. Capisco l’amarezza di Lukaku, ma anche la scelta di Inzaghi».