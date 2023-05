Piccinini: «L’Inter può avere approccio più sfacciato. Poi dipende»

Piccinini commenterà Milan-Inter mercoledì sera dal Meazza. In un intervento per Prime Video, il telecronista va su come le due squadre potrebbero approcciare la partita.

IL DUELLO – Sandro Piccinini prova a capire come sarà Milan-Inter mercoledì sera: «Quando la partita è importante ovviamente c’è sempre un minimo di prudenza, però è anche vero che in questi anni Inter e Milan hanno mostrato una mentalità abbastanza difensiva. Diciamo che, in teoria, potrebbe essere una partita bloccata all’inizio però poi penso che prevarrà lo spirito. Il Milan è squadra che gioca di gruppo, gioca di insieme, quindi è difficile che possa attendere: non è capace a gestire. L’Inter secondo me in questo momento è in uno stato di forma importante, ha ritrovato fiducia in campionato ed è in finale di Coppa Italia. Ha dato la sensazione di poter superare certi test e forse arriva con un pizzico di fiducia in più, può avere un approccio più sfacciato e provare a chiuderla subito. Non mancheranno magari delle mosse che non ci aspettiamo: dipenderà molto da Rafael Leao».