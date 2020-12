Piccinini: “Inter occhio, tornerà chi si chiude. Un vantaggio per Conte”

Sandro Piccinini

Piccinini non esagera nelle lodi all’Inter, dopo le sei vittorie consecutive in Serie A. Il giornalista, ospite di “Sky Calcio Club”, ha segnalato un vantaggio per Conte ma anche alcune difficoltà ancora da risolvere.

OCCHIO ALLE LACUNE – Sandro Piccinini non si lascia andare a facili entusiasmi sull’Inter: «Non è che tutto il resto sia così malvagio, ma questa serie non può giustificare l’eliminazione dalla Champions League per mano del Borussia Monchengladbach. È una squadra che, anche senza un giocatore al top in tutte le partite, ce la può fare. Capisco che abbia trovato un equilibrio in mezzo al campo, però non è che trova sempre squadre che vengono nella propria metà campo. Il Sassuolo si è fatto due gol e lo Spezia si è concesso, ma torneranno le partite con le squadre che si chiudono. Secondo me l’Inter ha delle potenzialità: soprattutto adesso, senza le coppe, ha un grande vantaggio. Antonio Conte ha la possibilità di lavorare tutta la settimana, questo è molto importante».