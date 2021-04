L’Inter ha conquistato tre punti pesantissimi contro il Bologna. Piccinini – ospite negli studi di “Sky Calcio Club” – analizza la capacità dei nerazzurri di gestire il risultato e fa una premessa pensando già alla prossima stagione. Di seguito le sue dichiarazioni.

GESTIONE – L’Inter ha conquistato la sua nona vittoria consecutiva, facendo un altro passo verso lo scudetto. Così Sandro Piccinini: «Inter forte da quando non prende più gol? Non è solo questo, sarebbe riduttivo perché l’Inter è solida anche nella gestione del risultato. Non sembra quasi mai in bilico. Controlla la partita con personalità e anche con una buona condizione fisica. Io oggi ho visto molte squadre veramente in difficoltà, invece l’Inter sembra lucida dal punto di vista atletico, la testa ha una parte importante chiaramente però è una squadra in piena fiducia».

PREMESSA – Piccinini guarda già alla prossima stagione: «Secondo me l’Inter, quando avrà conquistato un obiettivo importante, potrà fare anche un passo avanti nel gioco perché avrà acquisito la giusta personalità. Mi aspetto molto di più l’anno prossimo dal punto di vista del gioco. Questa è una premessa, non dimentichiamo che nove anni di dominio della Juventus hanno inciso tanto sulle altre, anche dal punto di vista dell’autostima. Quindi spezzare questa serie può dare più coraggio non solo ad Antonio Conte, ma a tutta la squadra e all’ambiente. Però mi aspetto un salto di qualità dal punto di vista del gioco».