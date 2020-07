Piccinini: “Inter ha speso tanto. Persa grossa occasione, vista la Juventus”

Piccinini ha fatto il punto della situazione sulle rivali della Juventus e le occasioni perse dall’Inter per lo Scudetto. Il giornalista sottolinea il rammarico per i nerazzurri in vista della fine della Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di “TMW Radio”

OCCASIONE BUTTATA – Sandro Piccinini e la stagione dei nerazzurri: «L’Inter ha speso tanti soldi, ha messo su una squadra super, Conte è strapagato. L’Inter ha perso una grossa occasione, viste le difficoltà della Juventus sotto il profilo del gioco. La Lazio era arrivata oltre i propri limiti e poi sono venuti fuori i limiti di rosa. Non ha le stesse alternative della Juve e quando sono arrivati gli infortuni con il Covid, la qualità non è stata la stessa di prima. La pandemia ha premiato la Juventus, che ha potuto dedicarsi solo al campionato, cosa che non sarebbe accaduta normalmente, perché avrebbe pensato anche alla Champions League. E la Lazio è stata sfortunata in questo. L’Inter aveva ambizioni neanche tanto nascoste e ha perso una grossa occasione invece. L’Inter potrà avvantaggiarsi l’anno prossimo degli investimenti di quest’anno».