Piccinini: “L’Inter può far gol in qualsiasi momento. Non solo Lukaku”

Per Piccinini l’Inter dimostra un potenziale offensivo notevole. Il giornalista, ospite di “Sky Calcio Club”, segnala come i nerazzurri dopo la vittoria di sabato sera per 4-3 sulla Fiorentina abbiano maggiori possibilità di fare gol e non debba affidarsi solo a Lukaku e Lautaro Martinez.

NON SOLO CRITICHE – In molti, valutando Inter-Fiorentina, si sono soffermati sugli errori difensivi. Secondo Sandro Piccinini c’è però anche altro: «Parliamo dell’aspetto positivo, cioè che l’Inter dà sempre l’impressione di fare gol in qualsiasi momento. Non solo per merito di Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, ma perché può fare gol in tutti i modi. Può fare gol su calcio piazzato, dentro l’area di rigore, con potenza eccetera: ho sempre l’impressione che quando attacca possa fare gol. La potenzialità offensiva di questa squadra secondo me è notevole».