Piccinini sicuro: «Inter col fiato sul collo ma contro il Napoli non si distrarrà!»

L’Inter è concentrata sulla finale di Supercoppa Italiana di stasera contro il Napoli. Ma in tanti si chiedono se il sorpasso – momentaneo – subito in campionato possa avere ripercussioni. Ecco l’idea in merito di Sandro Piccinini, ospite di Radio TV Serie A.

PRONOSTICO – Sandro Piccinini analizza il momento di Inter e Napoli, che si avvicinano all’ora X della Supercoppa Italiana. Non manca uno sguardo al campionato: «L’Inter in questo momento sembra in stato di grazia ed è difficile ragionare contro squadre così in forma. Però sappiamo che in una partita secca ci può essere l’imprevisto e l’episodio. Il Napoli, battendo la Fiorentina in quel modo, ha ritrovato un po’ di entusiasmo e un clima di compattezza. In questo momento ha meno da perdere perché non è la favorita e per molti doveva essere già spacciata in semifinale. Il Napoli quindi arriva con un umore tranquillo. L’Inter invece arriva gasata dalle proprie prestazioni e poi sulla carta è la favorita. Quando c’è da fare un pronostico dico sempre che vince la più forte perché al 70% vince così. Però avrei un elenco lungo di partite secche in cui il pronostico non è stato rispettato. Penso che Napoli-Inter sarà una bella partita e questo sarà importante per l’immagine del nostro calcio a livello Internazionale. La squadra di Inzaghi può essere condizionata dalla pressione della Juventus? Questa sera no. Peserà quando tornerà in Italia, visto che l’Inter ha anche un calendario non facile. La Juventus è lì e non molla e ha anche partite più facili. Il sorpasso potrebbe anche diventare effettivo. Il fiato sul collo pesa e si sa che chi è in testa può logorarsi se chi è indietro corre. Ma stasera c’è un torneo in palio e non credo proprio che ci saranno distrazioni».