Piccinini: «Inter fa il suo, problema sono Napoli e Milan che vanno doppio»

Sandro Piccinini, ospite negli studi di Sky Sport nel pre Empoli-Inter, ha parlato dell’avvio di stagione dell’Inter e di come Napoli e Milan al momento stiano andando fortissimo

PROBLEMA − Così Piccinini sull’inizio di stagione dei nerazzurri: «Il problema dell’Inter sono Milan e Napoli che stanno andando a velocità doppia. L’Inter ha perso punti per piccoli episodi, distrazione o rilassamento. Ad esempio con la Sampdoria, con Lazio o la Juventus. Dal punto di vista delle prestazioni, i nerazzurri hanno fatto il loro, le altre due vanno al doppio. Ovviamente questi episodi vanno risolti. Siamo già arrivati ad una fase che se perdi altri punti diventa dura. Il rischio di mollare subito l’idea di non potersi confermare campione d’Italia è dura. Stasera non puoi sbagliare, l’Inter deve essere attrezzata mentalmente. Ma per me è una squadra serena»