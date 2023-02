Piccinini: «L’Inter dia un senso all’impresa dei gironi! Porto? Tanta qualità»

Piccini ha parlato su Prime Video per presentare Inter-Porto, sfida di andata degli ottavi di Champions League. Il giornalista ripercorre l’impresa nerazzurra nella fase a gironi

SENSO ALL’IMPRESA − Sandro Piccinini presenta l’ottavo di finale col Porto: «Partita importante che potrebbe essere spartiacque della stagione dell’Inter. Ultimamente il manto di San Siro non è stato perfetto, speriamo migliori perché serve per fare una grande partita. Quella dell’Inter è stata un’impresa ai gironi. Ora bisogna dare un senso all’impresa per non vanificarla, l’Inter deve dare tutto per questa avventura. Conceicao ha dato un’identità a questa squadra, ogni giocatore sa quello che deve fare. Ha qualche limite nella fase difensiva, però si muove bene e ha qualità. È una squadra che lotta per vincere ed è in forma».