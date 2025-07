Piccinini: «L’Inter sarà competitiva! Lookman pedina di rilievo»

Intervistato nella cornice di Petremoli, il noto telecronista di Amazon Prime, ha parlato del mercato dell’Inter di Cristian Chivu. Questo il pensiero di Sandro Piccinini.

LIVELLO – Sandro Piccinini, nota voce di Amazon ed ex Mediaset, in un evento in cui è stato premiato, ha risposto a qualche domanda dei colleghi di Tutto Mercato Web. Tra i temi toccati, anche un passaggio sulla nuova Inter di Cristian Chivu. Queste le sue parole: «L’Inter? Non è messa così male, nei giudizi c’è ancora il fresco ricordo delle delusioni però fino a tre mesi fa era considerata la migliore. La società nerazzurra è sempre fatta da persone competenti e secondo me sta agendo con calma e penso che alla fine inserirà quei 3-4 uomini giusti per poter competere. Lookman è una pedina di gran livello, ci può essere il dubbio del grande salto ma è comunque un bel giocatore».

Fonte: TMW