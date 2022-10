Piccinini: «Inter, 5 giorni micidiali per Xavi! Bisogna provare a far male»

L’Inter stasera affronta il Barcellona in un Camp Nou agguerrito. Sandro Piccinini, che commenterà la partita per Prime Video, sottolinea quanto il momento della squadra di Xavi non sia semplicissimo. Di seguito le sue dichiarazioni

MOMENTO DELICATO – L’Inter di Simone Inzaghi proverà a fare l’impresa al Camp Nou contro il Barcellona. Sandro Piccinini si concentra sul momento molto delicato della squadra di Xavi Hernandez: «Aggiungo un altro elemento di stress per il Barcellona: domenica c’è il Clasico con il Real Madrid, quindi cinque giorni micidiali per Xavi. Ora arriva il momento della verità e in questo momento è arrivata qualche critica sia per la sconfitta di Milano che per la vittoria con il Celta Vigo che non ha convinto. Si è parlato molto di atteggiamento dell’Inter, abbassare il baricentro e ripartire sembra facile a dirsi ma io penso che dovrà provare a far male in qualche modo».