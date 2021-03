Piccinini: «Eriksen ora utile, prima non esisteva. Inter, coppia più forte»

Piccinini continua a segnalare ulteriori lati di crescita da parte di Eriksen, il cui subentro ha cambiato il volto dell’Inter. Il giornalista, ospite fisso di “Sky Calcio Club”, ha poi elogiato la coppia d’attacco Lukaku-Lautaro Martinez, decisiva ieri a Torino.

SOSTITUTI DECISIVI – Per Sandro Piccinini ieri in Torino-Inter sono stati fondamentali i cambi: «Mi pare che non manchi la qualità, anche nelle alternative. Adesso anche Alexis Sanchez ha preso consapevolezza di questo ruolo non da titolare. Forse si aspettava una stagione diversa, più importante, però mi pare che sia stato bravo a farsi trovare pronto quando c’era bisogno. La grande squadra deve avere bisogno di questo: l’inserimento decisivo. Di Christian Eriksen ne abbiamo parlato tante volte, ma dopo gennaio c’è stato un tentativo di recupero da parte di Antonio Conte. Non ha mai fatto partite clamorose, sempre da 6-6.5, però si è sacrificato e sta provando con più convinzione a mettere un po’ più qualità. Si è reso utile come alternativa, prima non esisteva: da questo punto di vista Conte sta sfruttando tutta la rosa, ed è importante in questo momento. Possiamo dire che l’Inter ha la coppia d’attacco più forte del campionato: alla fine, quando trovi le difese chiuse, qualche cosa inventano. Poi ho visto squadre di Conte giocare anche meglio dell’Inter, almeno delle ultime partite».